Vacunación, testamentos y educación para trabajadores del Congreso mexiquense: Guevara

Toluca, Mex.- El Voluntariado del Congreso del Estado de México, encabezado por Bedelia Guevara González, reportó avances significativos en programas de salud, prevención y educación dirigidos al personal legislativo, consolidando una agenda social que busca mejorar la calidad de vida de quienes laboran en el Poder Legislativo.

Guevara González informó que la reciente campaña de vacunación registró una respuesta “muy buena”, con más de mil dosis aplicadas entre las y los trabajadores. Destacó que este tipo de jornadas continuará, dado el interés creciente del personal por acceder a servicios de salud dentro de su centro laboral.

En materia de prevención legal, el Voluntariado impulsó una campaña de testamentos con alta participación. Hasta el momento se han entregado 16 documentos, con el beneficio de que el trámite fue completamente gratuito. Debido a la demanda, la jornada se amplió para atender a trabajadoras y trabajadores que quedaron pendientes.

Otro eje de trabajo es la salud de las mujeres. La presidenta honoraria explicó que la campaña de mastografías mantiene una participación elevada. Aunque los resultados son confidenciales, enfatizó que existe un protocolo para canalizar de inmediato a quienes presenten algún indicio de riesgo, en coordinación con especialistas del sector público.

En el ámbito educativo, el Voluntariado entregó certificados de secundaria e impulsa nuevas etapas del programa. Actualmente preparan una campaña para que más trabajadores inicien o concluyan estudios de nivel medio superior. Ocho personas ya obtuvieron certificación reciente, y se mantiene activa la ruta de atención que abarca desde alfabetización y primaria hasta secundaria y preparatoria. El objetivo —dijo— es que nadie se quede rezagado y que el personal tenga oportunidades reales de desarrollo.

Guevara González adelantó que estos programas continuarán ampliándose, siempre con un enfoque de atención directa, accesible y adaptado a las necesidades de las y los trabajadores del Congreso.