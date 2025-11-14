¡ATENCIÓN! Alertan cierre de la recta a Cholula

*Maestros exigen legalidad y transparencia en asignación de plazas

**Inicia diálogo de titular de la SEP

Desde Puebla

Crece grupo de docentes que exigen se les asigne las plazas correspondientes y acusan que se están dando a discreción.

Reportan presencia de normal de Zacatlán y la llegada de granaderos.

Se presenta el director de la DFD y el subsecretario de Educación, Antonio Medina.

No hablarán con nadie que no sea el secretario, Manuel Viveros, aseguran.

Confirmado cierre de recta a Cholula por docentes frente a la SEP.

INICIA EL DIÁLOGO

En este momento se encuentran reunidos iniciando diálogo en la SEP la comisión negociadora con el secretario de Educación.