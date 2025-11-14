Abasto de gas LP está asegurado en toda la República Mexicana: SENER

Ciudad de México.- Ante las versiones que circulan en distintos medios de comunicación sobre supuestos racionamientos o desabasto programado en estados del centro de la República Mexicana, la Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y las empresas de distribución de gas LP del país (Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras) aclararon que tal información no es correcta, en tal sentido se informa que existe una estrecha coordinación y diálogo permanente, entre el Gobierno de México y las empresas del Sector, para garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas.

La producción nacional de gas LP y las importaciones de este combustible operan de manera regular.

El abasto a la zona centro del país se realiza mediante autotanques de las empresas del sector desde los puntos de importación, así como por ductos de PEMEX.

La SENER, PEMEX, así como las empresas Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras, confirman que el abasto en todos los estados del centro, así como en toda la República Mexicana, está garantizado y se cuenta con los inventarios para atender la demanda regular de este energético, por lo que hacen un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico.