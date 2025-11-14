Titular de la SSP comparecerá ante el Congreso cuando sea convocado formalmente, afirmó Armenta

Desde Puebla

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González comparecerá, ante el Congreso del estado cuando sea convocado de manera formal, declaró el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, aceptó que el funcionario estatal se presente ante los legisladores; sin embargo, dijo que sea por la vía legal y no a petición de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) como un interés propio.

Expresó que es respetuoso de los diputados, pero existe una exigencia sin lógica, pues la SSP está trabajando y muestra de ello es la tendencia a la baja en los índices delictivos.

“El vicealmirante es un profesional, él puede ir en cualquier momento…

Con qué calidad moral el PAN va a hablar de seguridad”, dijo Armenta Mier.