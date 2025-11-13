Un éxito Carrera Infantil “MetepeKids” 2025

Metepec, Méx.– Con sonrisas, energía imparable y un ambiente familiar extraordinario, se llevó a cabo la Carrera Atlética Infantil Recreativa “MetepeKids”, organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec. El evento, realizado en el Fraccionamiento Las Marinas, reunió a decenas de niñas y niños que hicieron vibrar las calles con su entusiasmo y espíritu deportivo.

Las familias comenzaron a arribar para apoyar a los pequeños corredores. Entre cálidos aplausos, gritos de aliento y un ambiente lleno de camaradería, los participantes se alistaron para competir en las distintas distancias: 150, 300, 600 y 900 metros, correspondientes a las categorías de 5 a 12 años. Cada salida estuvo acompañada de emoción pura, pues los niños demostraron que cuando se trata de correr, la felicidad siempre va en primer lugar.

Durante el desarrollo de la carrera, se pudo observar a los pequeños disfrutando cada tramo, algunos corriendo con paso decidido para buscar un lugar en el podio y otros simplemente sonriendo, viviendo la experiencia y compartiendo momentos inolvidables con amigos y familiares. El ambiente fue descrito por los asistentes como “extraordinario”, gracias a la convivencia, el orden y la energía contagiosa que caracterizó la jornada.

Al finalizar cada categoría, se realizó la ceremonia de premiación. Los primeros tres lugares de cada rama recibieron un reconocimiento especial por su esfuerzo y dedicación, gesto que motivó aún más a los pequeños atletas, quienes orgullosos subieron al podio entre aplausos y fotografías de sus familiares. Además, los primeros 80 inscritos recibieron una playera y medalla conmemorativa, detalle que los niños portaron con alegría durante el resto del evento.

La carrera “MetepeKids” no solo cumplió su objetivo deportivo, sino que se consolidó como una actividad que fomenta valores esenciales como el compañerismo, la disciplina y la vida saludable. Para las autoridades del deporte municipal, el éxito del evento reafirma la importancia de seguir impulsando espacios recreativos para la niñez metepequense.

En resumen, la edición 2025 de “MetepeKids” dejó una jornada memorable: niños felices, familias unidas y un Metepec que sigue apostando por el deporte como herramienta de formación y bienestar social.