Estamos caminando hacia un Poder Legislativo ecológico y digital: Vázquez

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Francisco Vázquez Rodríguez, dijo que el Congreso del Estado de México ha comenzado una transformación ecológica y tecnológica que busca reducir su impacto ambiental y modernizar su funcionamiento interno.

En entrevista, destacó que el Poder Legislativo mexiquense ha implementado diversas medidas sustentables, entre ellas la eliminación total del uso de botellas plásticas, la instalación de mingitorios secos y el uso de termos personales por parte de los diputados.

“Hace un año cambiamos los termos y dejamos de usar botellas de plástico y hemos tenido un ahorro importante”, dijo.

Explicó que también se avanza en la instalación de paneles solares para abastecer de energía limpia al Palacio Legislativo, proyecto que sólo esperaba la autorización técnica para garantizar la seguridad estructural del edificio.

Aseguró que se ha reducido significativamente el consumo de papel: ya no se utilizan fotocopiadoras en los grupos parlamentarios y los documentos oficiales, como informes e iniciativas, se entregan en formato digital mediante códigos QR.

“Nos estamos volviendo un Congreso totalmente ecológico, estamos cuidando el medio ambiente y modernizando nuestros procesos”, subrayó.

El líder camaral, también aclaró que, aunque se ha analizado la posibilidad de implementar un sistema de captación de agua de lluvia, las condiciones del subsuelo y el paso del río Verdiguel bajo el inmueble dificultan la viabilidad del proyecto.