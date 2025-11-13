Dictan 50 años de prisión a responsable de secuestro exprés en Tultitlán

Tultitlán, Méx.- Un hombre identificado como Juan Raúl Morales Arteaga fue sentenciado a 50 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de secuestro exprés con fines de robo, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara plenamente su participación en los hechos.

De acuerdo con la investigación, el delito ocurrió el 27 de febrero, cuando dos hombres que viajaban a bordo de un camión Freightliner que transportaba alimento procesado para mascotas—con un valor superior a 1.3 millones de pesos—fueron interceptados en calles de la colonia Recursos Hidráulicos, en Tultitlán.

Morales Arteaga, acompañado de dos menores de edad, amenazó a las víctimas con un arma de fuego y posteriormente las privó de su libertad. Los conductores fueron trasladados en un vehículo sedán mientras los agresores se apoderaban de la unidad de carga y de la mercancía.

Horas más tarde, las víctimas fueron liberadas en el municipio de Ecatepec. En tanto, elementos de la policía de Tultitlán, alertados sobre el robo, ubicaron a los implicados justo en el momento en que descargaban los productos del camión, logrando la detención de Morales Arteaga y de los dos menores.

El Ministerio Público inició la investigación correspondiente, recabando pruebas de campo y gabinete que permitieron establecer la identidad y participación del ahora sentenciado en el hecho delictivo.

Tras el proceso judicial, la Autoridad Judicial dictó una pena de 50 años de prisión, además de ordenar el pago de una multa de 542 mil 850 pesos. Asimismo, se informó que Morales Arteaga queda con sus derechos civiles y políticos suspendidos.

La FGJEM destacó que esta sentencia reafirma su compromiso con el combate al secuestro y los delitos que afectan la seguridad de transportistas y empresas en la entidad.