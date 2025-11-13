Arranca operativo “Buen Fin Seguro” en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, del 13 al 17 de noviembre, se reforzarán los patrullajes en zonas con mayor actividad comercial y mayor afluencia de personas, por la celebración del “Buen Fin”.

Por ello dijo, se desplegará todo el estado de fuerza policial en las zonas Tradicional, Popular y Residencial que conforman al territorio, a través del operativo “Buen Fin Seguro”, que inició a las 00:00 horas de este jueves 13 y concluirá el lunes 17 de noviembre, con el objetivo de acompañar y resguardar a la población durante sus compras en este evento comercial.

Contreras Carrasco comentó que el “Buen Fin” se conjunta con el fin de semana largo, por lo que los patrullajes también se redoblarán en zonas habitacionales, toda vez que familias aprovechan para vacacionar.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que el operativo “Buen Fin Seguro” contempla la participación de todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, quienes realizarán patrullajes y vigilancia en las zonas de mayor afluencia, como lo son plazas comerciales, bancos, tiendas departamentales, supermercados, restaurantes y sitios de recreación, entre otros.

“Es una de las temporadas de mayor actividad comercial del año, por eso, reforzaremos la presencia policial en zonas de mayor flujo, para que los huixquiluquenses estén protegidos durante sus compras, pues nuestro compromiso sigue siendo mantener la paz y el orden en el territorio.

Estaremos pendientes 24/7 para prevenir o, en su caso, atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse”, expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal, recordó a la población que el “Buen Fin” se conjunta con el fin de semana largo, por lo que, durante estos cinco días, también se intensificarán los patrullajes en las zonas habitacionales para inhibir el robo a casa habitación, además de brindar mayor seguridad a los que salen o visitan Huixquilucan, pues algunas familias aprovechan los días de asueto para vacacionar.

El director general de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, explicó que, sumado a los patrullajes 24/7 que se implementarán por todo el territorio, principalmente en accesos y salidas del municipio, se desplegarán seis torres móviles de vigilancia en puntos estratégicos, que se suman a las más de mil cámaras de videovigilancia, los nueve arcos lectores de placas y el monitoreo permanente desde los dos Centros de Mando.