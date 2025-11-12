Policías de Toluca detienen a ladrón exhibido en video

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del robo de un bolso a una menor de edad en la colonia Francisco Murguía, hecho que fue grabado y difundido en redes sociales.

La aprehensión ocurrió sobre las calles Francisco Murguía y Matamoros, luego de que policías municipales atendieron un llamado de auxilio.

En el lugar, los oficiales fueron recibidos por la persona denunciante quien junto con la menor de edad, identificaron al agresor como la persona que momentos antes le arrebató el bolso mientras caminaban por la zona.

El detenido fue identificado como Mario Alberto N, de 34 años, conocido como “El Mario”, quien fue asegurado como presunto responsable del delito de robo.

Durante la intervención, se logró recuperar el bolso sustraído. Al momento de su detención, al individuo se le leyeron sus derechos constitucionales y fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sede Metepec, donde el Ministerio Público determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que el detenido es el mismo sujeto que aparece en un video difundido en redes sociales, donde se observa el momento del robo, lo que generó indignación entre usuarios y vecinos de la zona.