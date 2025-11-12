Gobierno de Delfina Gómez entrega campo de sóftbol a jugadoras de Apaxco

Apaxco, Méx.– Para impulsar el talento de los deportistas mexiquenses, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través del Programa de Obra Pública rehabilitó el Centro Deportivo “Tolteca” en el municipio de Apaxco, donde construyó nuevas canchas como la de sóftbol, un “diamante” de pasto sintético y con nueva iluminación.

“Mucha emoción porque por fin vamos a tener un espacio exclusivo para el equipo y donde no podamos correr el riesgo, incluso hasta en la seguridad”, expresó la softbolista Ariadna Vega Méndez, al entrenar por primera vez en esta cancha.

Para Sophie Rodríguez Rueda este espacio público, intervenido por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), representa la materialización de un anhelo que veían lejano cuando entrenaban en una cancha de fútbol, porque no tenían otra opción y el riesgo de lesiones se incrementaba.

“Creo que está en excelentes condiciones, es un campo que cubre todo: tenemos iluminación, tiene un buen espacio, aquí se pueden hacer las jugadas super bien y no le falta nada”, indicó.

Esta nueva cancha es ahora el punto de partida para cumplir sus metas de mejorar el desempeño de su equipo y llegar a la Liga Mexicana de Sóftbol.

“Es una oportunidad para nosotras, porque ahora sí tenemos un campo propio y eso está super bien, y qué bueno que por parte del Gobierno se dio esta oportunidad y pues yo creo que la vamos a aprovechar súper bien,” señaló Sophie, quien desea continuar el legado que su padre le heredó: el amor a su deporte.

La cancha de sóftbol en el Centro Deportivo “Tolteca”, es una estructura similar a la del béisbol, con un “diamante” y cuatro bases, que se juega con bates y pelotas más grandes.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de brindar a las juventudes espacios dignos para desarrollarse en la disciplina que aman, demostrando que la obra pública con sentido social es el mejor camino para fomentar la igualdad y asegurar que el talento dependa del esfuerzo y la dedicación.