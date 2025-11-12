Francisco Teomitzi descarta la titularidad de la Auditoría Superior del estado

Desde Puebla

El actual encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Teomitzi Sánchez, confirmó que no participará en el proceso para ocupar la titularidad del órgano fiscalizador, cuya duración será de siete años.

“Me voy tranquilo y satisfecho”

En entrevista, Teomitzi afirmó sentirse satisfecho con el trabajo realizado durante los últimos años al frente de la ASE, cargo que asumió tras la salida de Francisco Romero.

“Estoy tranquilo y satisfecho con los logros alcanzados. No dejaremos ningún rezago en la revisión de cuentas”, aseguró el funcionario.

Avanza la revisión de la Cuenta Pública 2024

Teomitzi explicó que el análisis de la Cuenta Pública 2024 se encuentra en proceso, los sujetos obligados continúan entregando documentación para aclarar posibles observaciones o desvíos de recursos.

Añadió que los diputados locales recibirán los resultados de las auditorías dentro de los plazos legales, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Congreso lanza convocatoria para nuevo auditor

El Congreso del estado emitió la convocatoria para designar al nuevo titular de la ASE, quien asumirá funciones el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el calendario legislativo, las propuestas se recibirán del 6 al 28 de noviembre, mientras que las entrevistas con los aspirantes se llevarán a cabo los días 9 y 10 de diciembre.