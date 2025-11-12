La federación autorizó la ruta turística de los volcanes en el Izta-Popo, informó Armenta

Desde Puebla

El gobierno federal ya autorizó la ruta turística de los volcanes en el Izta-Popo, la Malinche y el Citlaltépetl, informó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, dijo que este proyecto es único en el país, lo un paso extraordinario en temas turísticos.

En otro tema, dio a conocer que el próximo 18 de noviembre se presentarán en la capital de la Sostenibilidad y la Tecnología los proyectos de inversión en esa zona.

A fin de seguir potencializando al estado y recuperar la Ciudad Modelo que se había convertido en la ciudad perdida.