Toluca registra 36 detenciones en tres operativos de “Conduce sin alcohol”

Toluca, Méx.- En distintos puntos de la capital mexiquense, la Dirección General de Seguridad y Protección, implementó tres operativos del programa Conduce sin Alcohol, del cual dio como resultado 36 detenciones de personas por conducir en estado de ebriedad y 35 vehículos asegurados.

Durante el operativo, realizado en las calles Jesús Carranza y General Venustiano Carranza, el día 7 de noviembre, se efectuaron 325 entrevistas y cinco pruebas de alcoholemia, resultando todas en positivo, por lo que cinco personas fueron detenidas y cinco vehículos remitidos al corralón.

En el mismo punto, pero el día 8 de noviembre, se realizaron 350 entrevistas y 12 pruebas aplicadas, las cuales dieron positivo, por ello se trasladaron a 12 personas ante el Juez Cívico y 12 vehículos al corralón.

Finalmente, el 9 de noviembre, en la avenida Alfredo del Mazo e Industria Minera, se realizaron 782 entrevistas y 34 pruebas de alcoholemia, de las cuales 19 resultaron positivas, remitiendo a los resultados positivos, 18 vehículos y una motocicleta ante el juez cívico.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, reitera su compromiso con la prevención de accidentes mediante dispositivos permanentes que buscan reducir la incidencia de conductores que manejan bajo el influjo del alcohol.