FGJEM detiene a presunto integrante de grupo criminal

Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jorge Omar “N”, presunto integrante de una organización criminal originaria de la Ciudad de México, quien es investigado por un doble homicidio ocurrido en el municipio de Ecatepec.

La detención se llevó a cabo como parte de las acciones del Operativo Interinstitucional del Mando Unificado de la Zona Oriente, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal de Ecatepec.

El operativo se desarrolló en la calle Ignacio Allende, colonia Rinconada de Aragón, donde fue asegurado el presunto responsable, quien también es conocido con el alias “La Flaca”.

De acuerdo con las investigaciones, el 23 de agosto de 2024 las víctimas circulaban a bordo de un vehículo Nissan March sobre la avenida Río de los Remedios, en la colonia Alta Villa, Xalostoc, cuando fueron interceptadas por una motoneta conducida por un sujeto identificado como “El Borrego”, acompañado por Jorge Omar “N”.

En ese momento, el detenido habría disparado varias veces con un arma de fuego contra los ocupantes del vehículo, provocándoles la muerte y huyendo posteriormente del lugar.

Tras reunir los elementos de prueba, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente. El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición del juez que definirá su situación jurídica.

La FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente mientras no se dicte una sentencia condenatoria en su contra.