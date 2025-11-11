Banxico anticipa nuevo recorte a la tasa de interés en diciembre: Rodríguez

Ciudad de México.- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, adelantó que ve “altamente probable” un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de interés durante la próxima decisión de política monetaria, prevista para diciembre.

En una entrevista publicada este lunes por El Financiero, Rodríguez señaló que la medida daría continuidad al ciclo de relajación monetaria iniciado en 2024, tras la disminución de las presiones inflacionarias y el bajo dinamismo de la economía nacional.

“El ajuste ya está descontado por el mercado, por lo que no sería una sorpresa. Con esto daríamos continuidad al ciclo de recortes en el que nos encontramos”, afirmó la funcionaria, quien añadió que “hay distintos factores que hacia adelante podrían ayudar a mitigar las presiones inflacionarias”.

A inicios de noviembre, el Banco de México redujo su tasa de referencia en 25 puntos base, para ubicarla en 7.25%, en lo que representó el duodécimo recorte consecutivo desde que comenzó el ciclo de flexibilización monetaria a principios de 2024.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.57% interanual en octubre, tras dos meses de incrementos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta desaceleración en la inflación ha dado margen a la autoridad monetaria para mantener su estrategia de reducción gradual de tasas.

Rodríguez también comentó, en una entrevista previa con Imagen Radio, que la economía mexicana se mantendrá en una senda de crecimiento “moderado”, aunque reconoció que las condiciones de holgura persistirán en el corto plazo.

En su último informe trimestral, Banxico ajustó al alza su pronóstico de crecimiento económico para 2025, de 0.1% a 0.6%, pese a que en el tercer trimestre de este año la economía registró una contracción de 0.3%.

Con esta postura, el banco central reafirma su estrategia de flexibilización cautelosa, buscando equilibrar el control de la inflación con el impulso a la actividad económica.