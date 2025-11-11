Sheinbaum afirma que homicidios dolosos bajaron 28% durante su primer año de gobierno

Ciudad de México.- La presidenta de México aseguró que el país registra 32 homicidios dolosos menos al día en comparación con el inicio de su administración, al destacar los resultados de su estrategia de seguridad basada en “atención a las causas” y “cero impunidad”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que su gobierno “no va a traicionar al pueblo” y que continuará trabajando “en cuerpo y alma para defender y proteger a los mexicanos”.

“Vamos a dar más resultados todavía, porque nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo nunca. Nos comprometimos y vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma para defender y proteger al pueblo de México”, expresó.

Desde el Salón Tesorería, la jefa del Ejecutivo recordó que su estrategia de seguridad tiene dos brazos fundamentales: la atención a las causas —a través de programas sociales, educativos y culturales— y la persecución sin impunidad de los generadores de violencia.

En este sentido, informó que 37 mil presuntos delincuentes han sido detenidos en los últimos 13 meses, gracias al fortalecimiento de las labores de inteligencia, investigación y coordinación entre fuerzas federales.

La presidenta explicó que su plan de seguridad se sostiene en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación y coordinación entre autoridades.

Asimismo, comparó los niveles de violencia registrados en gobiernos anteriores. Señaló que entre 2006 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron 148 por ciento, y entre 2012 y 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, crecieron 42 por ciento.

En contraste, indicó que del último año de Peña Nieto (2018) al último de Andrés Manuel López Obrador (2024), los homicidios se redujeron en 9 por ciento, y desde su llegada al cargo, el 1 de octubre de 2024, hasta octubre de 2025, la reducción acumulada es de 28 por ciento.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó 34 por ciento entre 2018 y los primeros diez meses de 2025, al pasar de 100.5 a 66.1 casos diarios.

La funcionaria detalló que siete entidades concentran el 51 por ciento del total de homicidios en el país: Guanajuato (11.1%), Chihuahua (7.6%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.7%) y Michoacán (5.6%).

La mandataria concluyó que los avances en materia de seguridad “no son casualidad, sino resultado de una política humanista que prioriza la atención a las causas y la justicia sin impunidad”.