Balean a chofer de transporte público en la autopista México–Pachuca

Tlalnepantla, Méx.- Un chofer de transporte público resultó herido de bala durante un aparente asalto ocurrido la mañana de este martes en la autopista México–Pachuca, a la altura de San Juanico, en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor viajaba a bordo de una motocicleta y disparó contra la unidad 094 de la ruta México–San Juanico–Ixhuatepec, cuando intentaba interceptarla.

A pesar de las lesiones, el conductor —un hombre de 56 años— logró mantener el control del vehículo y continuó su recorrido hasta el paradero de Indios Verdes, donde pidió auxilio a elementos de seguridad.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al herido al Hospital de La Villa, en la Ciudad de México. Presentaba una herida de bala en el abdomen, del lado izquierdo, y dos impactos adicionales en los glúteos, según el reporte médico preliminar.

Las autoridades informaron que el operador se encuentra bajo observación médica y su estado de salud se reporta estable.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Guardia Nacional iniciaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con el responsable del ataque, mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

El incidente provocó congestión vehicular y alarma entre los pasajeros, quienes fueron desalojados de la unidad en el paradero, mientras peritos recababan indicios en el lugar de los hechos.