DEBATE

Redacción

Redacción 11 noviembre, 2025

11 noviembre, 2025 Columnas

Columnas 0 Comments

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate.blogspot.com/

https://www.facebook.com/desdepueblalomejor

Tweets by robertodesachy

Tweets by DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Fernández Noroña, Adán Augusto López, Mario Delgado y hasta dos de los hijos de AMLO…entre los renglones torcidos de la 4TA algunos, como a sus hijos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador los creó y a los demás los juntó, pero todos son parte de los renglones torcidos de la 4T, que no practican –ni de chiste – la supuesta “austeridad juarista” tan pregonada por el ex titular del ejecutivo federal: https://desdepuebla.com/2024/07/11/amlo-seria-muy-bueno-desaparecer-organismos-autonomos-se-ahorrarian-100-mmdp-anuales/

Pero bien advierte un dicho que “en la vida hay tres cosas que no se pueden ocultar: El amor, lo pendejo y el dinero” y, al menos en lo que se refiere a lo metálico, cada vez son más los autoproclamados seguidores de Morena y/o la 4T exhibidos por despilfarros groseros, como el indefendible ex “corcholata” amlista, Gerardo Fernández Noroña, dueño de una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán y hoy nuevamente en el ojo público por rentar en dos mil dólares por hora un avión, para recorrer Coahuila: https://politica.expansion.mx/presidencia/2025/10/08/cada-quien-que-responda-dice-sheinbaum-sobre-uso-de-avion-privado-de-norona.

Pero el histriónico Fernández Noroña no es, ni de lejos, el único ni el peor morenista en lo que se refiere a reventar a patadas la “austeridad republicana” presumida por AMLO, cuyos hijos, Andrés Manuel y Gonzalo, se incluyeron en un amparo conjunto ante jueza de Zacatecas, para librarse de las indagatorias de la FGR en el caso del llamado “huachicol fiscal” en Tamaulipas: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/09/17/amparo-a-hijos-de-amlo-quienes-son-las-14-personas-que-aparecen-en-la-demanda/

Defendidos a ultranza, como es lógico, por su todavía PODEROSÍSIMO e INFLUYENTÍSIMO PADRE, la obtención de dicho amparo es solamente el más reciente escándalo acerca de alguno de los hijos de AMLO, porque hace poco el mismo “Andy” se involucró en otra polémica con la creación de una nueva “empresa”, pese a que ya fungía como secretario de Organización de Morena: https://desdepuebla.com/2025/08/26/adan-augusto-lopez-andy-lopez-beltranquien-sigue/

¿QUÉ ESPERA MARÍA LUISA ALCALE PARA ECHAR DE MORENA AL MILLONARIO INCÓMODO?

Bien dice otro refrán que “nadie escarmienta en cabeza ajena”, porque solamente así se explica que la presunta presidenta nacional de Morena, María Luisa Alcalde, se niegue a afrontar las acusaciones contra otra ex corcholata amlista, ex secretario federal de Gobernación y TODAVÍA SENADOR de su partido, Adán Augusto López Hernández, el millonario incómodo de la 4t: https://elpais.com/mexico/2025-09-26/una-investigacion-revela-una-red-empresarial-que-dio-pagos-millonarios-a-adan-augusto-lopez.html

Gran costo político –electoral tuvieron que pagar el PRI y PAN por los excesos, corrupción y abusos de sus funcionarios y/o dirigentes, como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna, Vicente Fox Quesada, Marthita Sahagún y familia, Felipe Calderón y demás desechos: https://desdepuebla.com/2024/02/11/galvez-se-reune-en-madrid-con-calderon/

Por ende, es injustificable que la dirigente nacional morenista se empeñe en mirar hacia otro lado, mientras calan en su partido los escándalos de Adán Augusto y otros personajes proclives a pregonar sus fortunas como el diputado local de Coahuila, Tony Flores, que presumió su auto Lamborghini y llamó “ardidos” a sus críticos: https://www.elimparcial.com/mexico/2024/10/15/tony-flores-presume-lamborghini-morena-y-mas-lujos-siendo-diputado/.

MARIO DELGADO, SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, ETC, EN UNA LISTA QUE CADA DÍA CRECE MÁS

¿Y qué decir de la “discreción” o “mesura” del morenista presidente de la cámara federal de diputados, Sergio Gutiérrez Luna?, quien no ha destacado por alguna aportación legislativa ni social, sino por conducirse con lujos y extravagancias, como un presunto reloj Hubot Big Bang (680 mil pesos), chaquetas Balenciaga (25 mil pesos) o mocasines Ferragamo (17 mil pesos): https://www.infobae.com/mexico/2025/08/12/la-millonaria-fortuna-que-tendria-uno-de-los-diputados-de-morena-mas-ricos-de-mexico/

La lista de los sedicentes cuatroteístas, que presumen con la izquierda, pero se autoexhiben con la derecha comienza a ser larga y llega al propio gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo secretario de Educación Pública, Mario Delgado Zamudio, quien no practicó NINGUNA AUSTERIDAD en junio del 2023.Delgado Zamudio fungía como dirigente nacional de Morena y, pese a esto, fue exhibido por organizar y pagar una lujosísima fiesta de XV años a su hija, aunque días antes, durante un evento partidista, se había exigido a sus miembros evitar derroches y despilfarros: https://www.infobae.com/mexico/2023/06/12/que-bonita-es-la-austerida-republicana-tundieron-a-mario-delgado-por-fiesta-de-xv-anos-de-su-hija/

Tal vez sea cuestión de tiempo para que Morena y la 4T –como les ocurrió a sus antecesores PRI Y PAN- empiecen a pagar los costos políticos-electorales por la presunción y despilfarro de sus miembros.