Prohibidos vuelos recreativos con dron en Áreas Naturales Protegidas: CONANP

Toluca, Méx.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) informó que están estrictamente prohibidos los vuelos en dron, de manera recreativa, en las Áreas Naturales Protegidas, por lo que solamente están autorizados los que se soliciten con fines de investigación.

El organismo informó que, a la fecha no ha emitido autorización alguna para vuelos de dron sobre el cráter del volcán Popocatépetl, luego de que el creador de contenido Iván Macías difundiera un video en el que aseguraba contar con los permisos necesarios para realizar esta actividad.

A través de un comunicado, la CONANP, el Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) enfatizaron que el uso de drones dentro de Áreas Naturales Protegidas únicamente está permitido con fines de investigación científica, y que cualquier vuelo recreativo, comercial o de contenido digital carece de autorización.

Las autoridades recordaron que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) cuentan con reglamentos estrictos que buscan preservar los ecosistemas, proteger la fauna y evitar riesgos a la seguridad aérea, especialmente en zonas volcánicas activas como el Popocatépetl.

Además, destacaron que el cumplimiento de los lineamientos establecidos es fundamental para la conservación del patrimonio natural y cultural del país. Cualquier actividad que se realice sin la debida autorización puede acarrear sanciones administrativas o legales conforme a la normatividad ambiental vigente.

Finalmente, la CONANP exhortó enérgicamente a la ciudadanía y a los creadores de contenido a respetar las restricciones de acceso y las disposiciones ambientales, recordando que el Popocatépetl es un volcán activo bajo monitoreo permanente, y que el uso de drones sin permiso puede interferir en las operaciones de vigilancia y seguridad.

“El cumplimiento de los lineamientos y reglamentos de las áreas naturales protegidas es parte de su conservación”.