Ocoyoacac brinda más de 6 mil atenciones veterinarias durante 2025

Ocoyoacac, Méx.- El Gobierno Municipal de Ocoyoacac, a través del Centro de Control y Bienestar Animal, reportó la atención de 6,611 servicios veterinarios durante el presente año, como parte de las acciones para promover la salud y el bienestar de los animales de compañía y en situación de calle.

Las atenciones incluyeron esterilizaciones, vacunaciones y consultas médicas veterinarias, ofrecidas de manera gratuita o a bajo costo en diversas comunidades del municipio.

En la más reciente jornada, se atendió a 80 perros y gatos, resultado que refleja la creciente participación de propietarios responsables comprometidos con la tenencia responsable y la prevención de enfermedades en sus mascotas.

La presidenta municipal, Nancy Valdez Ruiz, destacó que estas acciones forman parte de su compromiso por fortalecer el bienestar animal y, al mismo tiempo, apoyar la economía familiar, al ofrecer servicios veterinarios accesibles que mejoran la calidad de vida tanto de las mascotas como de la población en general.

“Estamos construyendo un Ocoyoacac más humano y solidario, donde el respeto hacia todos los seres sintientes sea una práctica cotidiana”, expresó la alcaldesa.

Con estas jornadas, el Gobierno Municipal reafirma su propósito de fomentar la participación ciudadana, la educación ambiental y la protección de los animales, consolidando a Ocoyoacac como un municipio comprometido con el bienestar y la salud pública.