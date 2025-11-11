GRILLANDO

Un hábito importante en mi vida es la meditación y la oración, por lo que todas las mañanas y noches, intento ponerme en armonía para canalizar mi energía de forma positiva, sin embargo, cuando uno sale temprano de casa, es imposible no molestarse ante los cafres y gandallas conductores del transporte de pasajeros, de carga, taxis, automovilistas o motociclistas, que ante la falta de orden y de autoridad, han hecho de nuestras calles una jungla de asfalto.

Por lo anterior, me parece importante y oportuno que, con el objetivo de garantizar una movilidad segura para las y los mexiquenses, el Gobierno del Estado de México haya trabajado en la reforma al Reglamento de Tránsito con la que se eliminan multas fijas y sustituyen por rangos de mínimo, medio y máximo, con lo que se busca la regularización voluntaria sin afectar la economía de los conductores.

A la persona infractora se le aplicará la sanción respectiva al valor diario de las UMA de acuerdo con el rango de sanciones que será la multa mínima, si no se cuenta con infracciones; multa media, si se tiene de 2 a 3 infracciones y, multa máxima, cuando se cuente con más de 4 infracciones.

El próximo 25 de noviembre, entrará en vigor el Reglamento de Tránsito del Estado de México, destacando que sólo podrán infraccionar las y los policías de tránsito, lo anterior, para que no los sorprendan, sin embargo, el mayor reto es que ya se aplique, que se recupere la movilidad y el orden, pues de verdad que nuestras calles y avenidas llevan años siendo un desmadre, por eso es que somos una de las entidades donde peor cultural vial existe.

Tenemos avenidas importantes invadidas por gente que se estaciona a pesar de estar prohibido, nefastos que se pasan los altos y no respetan las señales de tránsito, gandallas que para evitar tráfico circulan por donde no deben y avientan el auto a quienes sí están respetando y muchas irregularidades más que no pueden continuar, por lo que esperamos que se aplique el Reglamento de Tránsito con rigor, fuerza y principalmente con honestidad, de lo contrario seguiremos teniendo problemas de movilidad y graves accidentes, que son cosa de todos los días.

LA GRÁFICA DE HOY

Es de la conferencia en la que autoridades del Gobierno del Estado de México anunciaron las estrategias que se aplicarán “El Buen Fin”, lo anterior, con el objetivo de proteger a las y los consumidores y garantizar su tranquilidad durante sus compras.

Los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico, Seguridad y Movilidad, anunciaron las acciones que se tomarán y como trabajarán los servidores públicos para estos días en los que se espera una derrama económica importante, donde es fundamental que autoridades y sociedad tomemos prevenciones para no lamentar.

El secretario de Seguridad estatal, CRISTÓBAL CASTAÑEDA, dijo que la dependencia a su cargo llevará a cabo un despliegue operativo en los 125 municipios de la entidad que contempla un estado de fuerza de 3 mil 290 elementos, apoyados de 208 patrullas, así como 25 caninos y 25 equinos, entre otras medidas y estrategias para garantizar la seguridad.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, señaló que para este “Buen Fin” se espera la participación de más de 20 mil empresas y una derrama económica superior a los 28 mil millones de pesos; cifra 12 por ciento mayor en comparación con la edición del 2024.

Así que esperemos sea un extraordinario “Buen Fin”, lo necesita nuestra economía, las empresas y comercios, que ojalá se luzcan con sus ofertas y no anden engañando como ha pasado en algunos lugares, pues esta estrategia económica debe tener como objetivo que todos ganemos.

Y VA DE CUENTO

En una escuela de Metepec, el profesor de Español descubre que el niño ESTEBANCITO OLÍN, está distraído mirando por la ventana. Así que camina hacia él y le dice: A ver… ¡ESTEBANCITO, dime dos pronombres!

A lo que el chamaco se queda pensando y responde: ¿Quién? ¿Yo?

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]