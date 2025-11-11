Kenya Maturana, atleta de Metepec, becada por la Universidad de Arkansas

Metepec, Méx.– La destacada atleta Kenya Maturana, volvió a dar la sorpresa al confirmar que fue becada por la Universidad de Arkansas, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos y reconocida mundialmente por su excelencia en el atletismo. Con esta oportunidad, la joven deportista mexiquense dará un salto importante en su formación tanto académica como deportiva, rumbo a nuevos desafíos internacionales.

La beca que recibió Maturana es completa e incluye vivienda, alimentación y entrenamiento de alto nivel. Su integración al programa universitario está prevista para agosto de 2026, cuando comenzará sus estudios de licenciatura, etapa que se extenderá durante los siguientes cuatro años. “Me siento contenta, siempre luché por dar las marcas para poder ganar esta beca. Que Arkansas se fijara en mí es un sueño cumplido. Tengo emociones encontradas, pero con la fe de que todo va a salir bien”, expresó emocionada.

La metepequense, quien ha brillado en competencias nacionales e internacionales, aseguró que este paso representa la recompensa a años de esfuerzo, disciplina y constancia. Su familia ya trabaja en los trámites correspondientes para facilitar su traslado a Estados Unidos, donde continuará su preparación con las mejores instalaciones y entrenadores especializados.

Kenya Maturana agradeció especialmente a sus padres por el apoyo incondicional que le han brindado desde sus inicios, a sus amigos, compañeros y entrenadores del equipo ESDEP METEPEC, encabezado por la profesora Siria Carmina Mata Plascencia, Apolinar Benítez Betancourt, Nancy Pérez Archundia y Darío Ruiz Sebastián.

Con esta nueva etapa, la atleta buscará seguir creciendo y dejar en alto el nombre de Metepec y de México. Su historia inspira a las nuevas generaciones de deportistas mexiquenses que sueñan con alcanzar la cima a base de talento y determinación.