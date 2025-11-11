“Expo Gol”, muestra fotográfica que estará hasta el 22 de noviembre en Plaza Juárez de Metepec

Metepec, Méx.– El arte y la pasión por el fútbol se dan la mano en “Expo Gol”, una exposición fotográfica que invita a los habitantes y visitantes de Metepec a recorrer, a través de 26 imágenes, las emociones, los rostros y las historias que giran en torno al deporte más practicado del mundo.

Instalada en la Plaza Juárez, en pleno corazón del Pueblo Mágico, la muestra permanecerá abierta al público hasta el 22 de noviembre, ofreciendo una experiencia visual y emocional que celebra la cultura deportiva y la identidad mexicana.

La exposición fue inaugurada el pasado 8 de noviembre por el alcalde Fernando Flores Fernández, quien destacó la relevancia de unir el arte y el deporte como vías para fortalecer la convivencia social.

“El fútbol nos enseña trabajo en equipo, disciplina y esperanza. Esta exposición es un reconocimiento a quienes, desde la lente o desde la cancha, viven y comparten la pasión por este deporte”, expresó el presidente municipal durante el acto inaugural.

Cada fotografía que integra “Expo Gol” captura momentos únicos: niños pateando un balón en calles polvorientas, equipos que se organizan en comunidades rurales, aficionados celebrando con alegría desbordada o la quietud de un estadio antes del silbatazo inicial. Son escenas que no solo hablan del fútbol, sino también del espíritu mexicano: solidario, alegre y perseverante.

A través de sus redes sociales, Flores Fernández extendió una invitación a todas las familias a disfrutar de esta muestra que combina cultura, nostalgia y emoción.

“¡Pásenle a la cancha del arte! Llegó a Plaza Juárez Expo Gol, una exposición que combina cultura, nostalgia y pura pasión pambolera. Cada foto es como ese gol que te hace brincar del sillón —con tierra, sol y corazón mexicano—. Porque aquí en Metepec el fútbol no solo se juega… ¡se siente, se vive y se presume!”, resaltó el alcalde en redes sociales.

Más allá de su valor artístico, la exposición busca fomentar el encuentro ciudadano y acercar la cultura a todos los sectores, convirtiéndose en un punto de reunión donde niños, jóvenes y adultos pueden compartir la emoción que genera el fútbol, reinterpretado a través de la lente de grandes fotógrafos.

“Expo Gol” representa también una oportunidad para disfrutar del espacio público: caminar por la Plaza Juárez, convivir en familia y dejarse llevar por las imágenes que transmiten energía, pasión y orgullo por nuestras tradiciones deportivas.

El Ayuntamiento de Metepec invita a toda la población del Valle de Toluca y municipios cercanos a visitar esta exposición todos los días, en un recorrido gratuito que demuestra que el arte y el deporte pueden jugar en el mismo equipo.

“Expo Gol” estará abierta al público hasta el 22 de noviembre en Plaza Juárez, Metepec. Una cita imperdible para quienes aman el fútbol, la fotografía y las historias que son reflejadas en esta ocasión en el Pueblo Mágico.