Detienen a dos mujeres por robo de celular en el centro de Toluca

11 noviembre, 2025

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca aseguraron a dos mujeres, señaladas como presuntas responsables del robo de un teléfono celular en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales acudieron al Pasaje 16 de Septiembre, entre Independencia y Lerdo, en la colonia Centro, tras un llamado de auxilio por la presencia de presuntas carteristas.

En el sitio, una joven manifestó que, momentos antes, dos mujeres le habían sustraído un teléfono celular iPhone 16, color rosa, de la bolsa de su pantalón.

Con la descripción física proporcionada por la afectada, los uniformados localizaron a las sospechosas a escasos metros del lugar de los hechos.

Al practicarles una revisión de prevención, los oficiales hallaron en su poder el dispositivo móvil reportado. La víctima identificó el aparato como de su propiedad.

Las detenidas fueron identificadas en los registros como Fabiola “N”, de 40 años de edad, y Tania “N”, de 32.

Ambas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con sede en Metepec, donde se definirá su situación jurídica.

El teléfono recuperado fue asegurado como evidencia para integrar la carpeta de investigación correspondiente.