Escuelas de Atizapán participarán en el Mundialito Deportivo y Cultural 2026: Montaño

Atizapán, Méx.– Luis Montaño, militante PVEM, durante una gira de trabajo por las escuelas primarias de este municipio, y para estar a tono con la celebración del Mundial de Fútbol, convocó a los pequeños a participar con gran entusiasmo y espíritu al Mundialito Deportivo y Cultural 2026, una iniciativa que llevará la emoción del fútbol y la riqueza cultural a todas las primarias del municipio, convirtiendo en realidad, el sueño de miles de niñas y niños

Durante los próximos meses, escuelas públicas y privadas representarán a distintos países del mundo, promoviendo la sana competencia, la inclusión y el trabajo en equipo.

Cada institución recibirá por sorteo la bandera de un país, que servirá como punto de partida para investigar su cultura, tradiciones e historia, con la guía de maestros y el acompañamiento de familiares.

El Mundialito 2026 busca que cada participante viva la emoción de representar a una nación, portando con orgullo su uniforme y aprendiendo que los sueños se alcanzan con esfuerzo, respeto y alegría, un balón de esperanza verde.

Más allá del deporte, este proyecto refuerza la identidad escolar y el sentido de comunidad que distingue a Atizapán.

Como parte del compromiso social, Luis Montaño anunció donativos de 25 mil pesos para premiar el mejor periódico mural, la mejor porra escolar y el mejor bailable.

Además, destacó que, a través de la Fundación Lazos que Mueven, se brindará acompañamiento y apoyo a las escuelas participantes para fortalecer sus actividades deportivas y culturales.

Durante su visita a las primeras, que se sumaron al proyecto, Montaño convivió con directivos, maestras, maestros y estudiantes, compartiendo la emoción del arranque y reconociendo el entusiasmo de la comunidad educativa.

“Con toda la actitud iniciamos el Mundialito Deportivo y Cultural 2026, dijo, estoy seguro de que con esta iniciativa las niñas y niños soñarán en grande, sentirán la emoción del fútbol y la riqueza cultural que se vivirá en todas las primarias del municipio, convirtiendo su sueño en una realidad”, dijo Montaño.

Dio a conocer el calendario de actividades, y dijo que las inscripciones serán los días10, 18, 19 y 20 de noviembre.

El Registro oficial: del 2 al 9 de diciembre de 2025 y la Inauguración oficial será el 17 de abril de 2026 en el Teatro Zaragoza, con danzas folclóricas, sembrado de grupos y convivencia cultural

La gesta deportiva será 18, 25 y 26 de abril de 2026 en los deportivos Zaragoza y Ana Guevara.

“El Mundialito Deportivo y Cultural 2026 simboliza la esperanza, la unión y el compromiso de Atizapán con su niñez”, mencionó Montaño.

“Más que un campeonato, es una apuesta por la cohesión social, por devolverle a las y los niños su espacio de juego, su alegría y su derecho a soñar. Porque cuando un niño persigue un sueño, toda una comunidad avanza con él”, finalizó.