Todo listo para las Semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil

Toluca, Méx.– La emoción no se detiene en el futbol mexicano y la Liga MX Femenil ya tiene definidas sus Semifinales del torneo Apertura 2025, donde cuatro clubes de peso buscarán el boleto a la gran Final: América, Chivas, Tigres y Cruz Azul. Dos series que prometen historia, pasión y estadios llenos de energía.

En la primera llave, el país se paralizará con una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas. El conjunto rojiblanco llega inspirado tras imponerse 0-2 en la Jornada 11, pero el cuadro azulcrema domina en la historia de las Liguillas, con ocho eliminaciones favorables en nueve enfrentamientos. Las emociones están garantizadas.

El duelo de ida se jugará el jueves 13 de noviembre a las 20:07 horas en el Estadio Akron, con transmisión por Prime Video, Tubi, Telemundo y las plataformas de la Liga MX Femenil. La vuelta se disputará el domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, por TUDN, ViX, Canal 9 y YouTube.

La segunda semifinal enfrenta a Tigres y Cruz Azul, en una serie que huele a revancha. Las felinas, múltiples campeonas y referentes del futbol femenil, quieren volver a la cima; mientras que la Máquina llega con la moral en alto tras eliminar a las Tuzas, actuales campeonas, demostrando que atraviesan su mejor momento en la historia reciente.

La ida se celebrará el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que la vuelta será el domingo 16 a las 17:00 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, con transmisión por ViX, Telemundo, EstrellaTV y FOX Deportes.

El Apertura 2025 Femenil promete un cierre espectacular. Cuatro potencias, dos boletos a la gloria y un solo objetivo: levantar la copa del futbol mexicano. La pasión y el talento estarán a flor de piel en una liguilla que quedará para la historia.