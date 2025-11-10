Todo un éxito la ruta de otoño del Club Toluca Aventura Extrema

Toluca, Méx.– Con una gran participación y un ambiente de convivencia familiar, se llevó a cabo la Ruta de Otoño del Club Toluca Aventura Extrema (TAE), que resultó todo un éxito al reunir a más de 150 pilotos de cuatrimotos y vehículos 4×4 provenientes de distintas entidades del centro del país.

El recorrido de 128 kilómetros unió a Toluca con Valle de Bravo, pasando por impresionantes paisajes naturales de municipios como Zinacantepec, Texcaltitlán, Sultepec y Amanalco, además de las faldas del imponente Nevado de Toluca, escenario perfecto para los amantes de la adrenalina y el deporte motor.

Familias completas, grupos de amigos y entusiastas del off road disfrutaron de esta experiencia organizada por el club que preside Juan Manuel González Morquecho “Flypper”, quien destacó que este evento forma parte del cierre del vigésimo aniversario del Club TAE, institución que a lo largo de dos décadas ha recibido a pilotos de México y países como Argentina, España, Colombia, Japón, Estados Unidos, Italia y Alemania, consolidándose como un referente nacional.

La salida se realizó desde la Casa TAE en Calzada al Pacífico, donde los participantes compartieron un desayuno previo al arranque. Tras horas de ruta, la llegada a Valle de Bravo se dio entre las 19:00 y 23:00 horas, con un ambiente de fiesta, carne asada y entrega de reconocimientos.

Finalmente, el domingo por la mañana, los pilotos emprendieron el regreso hacia Toluca en un trayecto de cerca de 80 kilómetros, completando una jornada llena de aventura, amistad y pasión por los motores.

El Club Toluca Aventura Extrema ya prepara su Ruta Navideña, con la que cerrará el año 2025, reafirmando su compromiso con la promoción del turismo, la naturaleza y la sana convivencia.