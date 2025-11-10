Disminuyen homicidios y robos en Texcoco con el Mando Unificado: Gómez

Texcoco, Méx.- A 229 días de haberse puesto en marcha el Mando Unificado Oriente, el municipio de Texcoco registró una disminución del 35 por ciento en homicidios dolosos y del 49 por ciento en el robo de vehículos, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 211, realizada este lunes en esa demarcación.

La mandataria estatal destacó que estos resultados son producto de la estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de la aplicación de estrategias conjuntas de seguridad en la región.

“Hoy, presidí la Mesa de Paz en mi querido Texcoco, en donde se registra la disminución del 35 % en homicidio doloso y el 49 % en robo de vehículo, durante los primeros 229 días de la implementación del Mando Unificado Oriente. En coordinación, el Gobierno federal, el Estado y los municipios trabajamos con estrategias y acciones para construir entornos de paz para las familias mexiquenses”, expresó la gobernadora a través de sus redes sociales.

Durante la reunión -efectuada en la tierra natal de la mandataria- participaron autoridades estatales y federales, entre ellas Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, quien subrayó que para la actual administración la seguridad es una prioridad.

“Desde mi tierra natal, #Texcoco realizamos la Mesa de Paz, dirigida por nuestra querida Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde se nos informó que, gracias a la coordinación del Mando Unificado Oriente, en el municipio se reporta una disminución del 35% en el delito de homicidio doloso y 49% en robo de vehículos. ¡Con #ElPoderDeServir, la seguridad es nuestra prioridad!”, señaló el funcionario.

En la Mesa de Paz 211 también participaron Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México; Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz; y José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia mexiquense, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional presentado en la sesión, entre el 1 y el 8 de noviembre sólo se registró un homicidio y cinco robos de automóviles en el municipio, lo que refleja, señalaron, el avance de la estrategia coordinada entre las distintas corporaciones.

El Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios del Estado de México: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán y Coacalco. Su objetivo es articular patrullajes, labores de inteligencia y presencia territorial para reducir los índices delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.