Con gran éxito se celebró la carrera y caminata “Yo Corro para Sentirme Vivo” en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Para celebrar la vida, la salud y la unión familiar a través del deporte, cerca de mil personas participaron en la carrera y caminata “Yo Corro para Sentirme Vivo”, organizada por el Gobierno de Huixquilucan, con el propósito de fomentar la actividad física como un estilo de vida.

Previo al banderazo de salida en la Universidad Anáhuac Campus Norte, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, expresó a los participantes provenientes de Huixquilucan y alcaldías vecinas, la importancia de practicar algún deporte para evitar enfermedades cardiovasculares, sobre todo si se realiza en familia, pues es una motivación para crear hábitos saludables, encaminados a cuidar la salud, tanto del cuerpo como de la mente.

Agradezco a todos los participantes que se sumaron a esta actividad familiar en su primera edición, pues este tipo de carreras deportivas, más que una competencia, son una oportunidad para compartir momentos especiales con la familia. Lo más importante no es ganar, sino llegar a la meta. Recuerden que hacer ejercicio mantiene una mente sana y cuerpo sano”, apuntó la alcaldesa Romina Contreras.

Al concluir la carrera y caminata de cinco y tres kilómetros, respectivamente, “Yo Corro para Sentirme Vivo”, que inició en punto de las 08:00 horas de este domingo, la presidenta municipal Romina Contreras, informó que la medalla que recibieron los participantes forma parte de una trilogía, toda vez que serán coleccionables para incentivarlos a que cada año se sumen a esta actividad, hasta juntar las tres insignias, al tiempo de motivarlos a continuar con la actividad física.

Dicha competencia tuvo la asistencia de alrededor de mil personas, quienes participaron en la categoría femenil y varonil, además, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, a cada corredor se le otorgó una playera con número, cronometraje electrónico con chip, hidratación durante el trayecto, servicio médico y una medalla al cruzar la meta.

Los ganadores subieron al podio y recibieron de manos de la alcaldesa Romina Contreras un trofeo como reconocimiento a su esfuerzo y disciplina; los tres primeros lugares de la categoría femenil de cinco kilómetros fueron Sarahí Jimena Martínez, quien, con tan solo 16 años, hizo un tiempo de 17 minutos con 24 segundos; Regina Martínez y Luz María Pérez, respectivamente.

En tanto, en la categoría varonil, con un tiempo de 15 minutos con 57 segundos, Juan Carlos Valverde, de 16 años, obtuvo la primera posición; mientras que el segundo puesto se lo llevó Leonardo Martínez y el tercero Christian de Jesús Trejo.

El Gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso con la salud y el deporte en beneficio de las familias, ya que se fomenta un estilo de vida saludable sin importar la edad y se promueven valores como el respeto, la tolerancia y la disciplina.