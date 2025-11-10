Por resolución de un Tribunal, son recuperados tres locales en Ixtlahuaca

Ixtlahuaca, Méx.- Como parte de una resolución emitida por la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, el Ayuntamiento de Ixtlahuaca recuperó tres locales municipales que operaban sin acreditar su legal funcionamiento y que, además, no estaban siendo utilizados para las actividades comerciales para las que fueron destinados originalmente.

Dicha resolución emitida por la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, ordena al municipio ejecutar diversos procesos de recuperación.

José Luis Melquiades Ávila, director Jurídico Consultivo del Ayuntamiento de Ixtlahuaca dijo que los inmuebles forman parte del patrimonio municipal y no pertenecen a las personas que actualmente contaban con licencia de funcionamiento.

Dijo que ningún local puede ser vendido, traspasado o arrendado, luego de que el municipio fue notificado recientemente sobre un fraude en el que una persona pagó 500 mil pesos por la supuesta compra de uno de estos espacios.

“Las personas que tienen estos locales no pueden venderlos ni arrendarlos, no son de su propiedad. Es importante advertir a la ciudadanía para que no sea sorprendida”, señaló.

Los tres locales recuperados quedaron con sellos de clausura, mientras que otros espacios también serán reintegrados al municipio, en especial aquellos relacionados con procedimientos irregulares o posibles fraudes. Algunos de estos locales habían sido “vendidos” de manera indebida, pese a tratarse de bienes públicos.

Los inmuebles quedarán bajo resguardo de la Sindicatura Municipal, Desarrollo Económico y la Secretaría del Ayuntamiento, y posteriormente serán puestos a disposición de la Séptima Sala del Tribunal, que solicitó ocho espacios como parte de una sentencia previa.

En la recuperación de los locales, personal municipal aseguró diversa mercancía. Por ejemplo, un local dedicado a la venta de pan contaba con productos que quedaron bajo resguardo por un periodo de 24 horas. Si los responsables no los reclaman en ese lapso, serán donados a instituciones de beneficencia como el DIF, anexos de alcohólicos anónimos o instituciones de atención a menores.

En otro de los locales, donde se encontraron artículos de oficina, éstos fueron trasladados a la bodega designada por la Dirección de Desarrollo Económico. Ahí se entregarán directamente a la persona responsable que, de manera voluntaria, entregó las llaves del inmueble, con el fin de no vulnerar el procedimiento administrativo.

En tanto, el Ayuntamiento de Ixtlahuaca continuará con los procesos de recuperación para garantizar el correcto uso del patrimonio municipal y evitar daños a la población por transacciones irregulares o fraudulentas.