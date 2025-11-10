Vecinos de Ocho Cedros, Villa Hogar y Seminario denuncian más de 20 días sin agua en Toluca

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Habitantes de las colonias Ocho Cedros, Villa Hogar y Seminario denunciaron un severo desabasto de agua potable que, en algunos casos, se ha prolongado por más de un mes. Los vecinos aseguran que, pese a las múltiples quejas presentadas ante el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), no han recibido una respuesta concreta ni una solución al problema.

De acuerdo con los testimonios, la falta del servicio se ha vuelto constante en lo que va del año, afectando de manera directa las actividades cotidianas de cientos de familias. Algunos residentes señalaron que, aun cuando realizan puntualmente el pago de sus recibos, que en ciertos casos asciende hasta 9 mil pesos anuales, el suministro de agua es irregular o nulo.

“Ya llevamos más de 20 días sin una sola gota. Hemos reportado una y otra vez, pero nadie nos da una solución. Nos piden paciencia, pero mientras tanto tenemos que comprar pipas o acarrear agua de otras zonas”, expresó una vecina de la colonia Villa Hogar.

El desabasto ha obligado a los colonos a organizarse para exigir la intervención inmediata de las autoridades municipales, advirtiendo que tomarán otras medidas si la situación no se resuelve en los próximos días.

Hasta el momento, el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del desabasto ni sobre las acciones que emprenderá para restablecer el servicio en las colonias afectadas.