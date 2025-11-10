Condenan a 19 años y 9 meses de prisión a hombre por trata de personas en Naucalpan

Tlalnepantla, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 19 años y 9 meses de prisión contra Yair Issaid Ocampo Becerra, de 32 años de edad, por su responsabilidad en el delito de trata de personas, cometido en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2024, el ahora sentenciado obligó a una mujer a sostener relaciones sexuales con varios hombres a cambio de dinero en un establecimiento tipo hotel, ubicado en la colonia San Andrés Atoto.

La víctima era forzada a entregar el dinero producto del ilícito a Ocampo Becerra, quien la amenazaba con golpearla si se negaba a continuar con la actividad.Tras conocer los hechos, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes, reuniendo los elementos de prueba que permitieron establecer la responsabilidad del agresor y solicitar la orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

Una vez detenido y procesado, el juez dictó la sentencia condenatoria, además de imponerle multas y la obligación de reparar el daño a la víctima, como parte de la resolución judicial.

La Fiscalía mexiquense reiteró su compromiso de investigar, sancionar y erradicar los delitos relacionados con la trata de personas, además de fortalecer las acciones para garantizar la protección y el acompañamiento integral a las víctimas.