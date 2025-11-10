Listos los horarios para el Play In

Toluca, Méx.– La espera terminó y la Fase Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ya está en marcha. Con el atractivo formato del Play-In, cuatro equipos se jugarán la vida en partidos a eliminación directa que definirán los últimos boletos rumbo a los Cuartos de Final.

El primer compromiso será entre Xolos de Tijuana y FC Juárez, un duelo con antecedentes parejos. Ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 3, donde empataron 1-1; aquel encuentro tuvo tintes curiosos, pues los dos goles fueron de jugadores de los Bravos: Jesús Murillo marcó en propia puerta para adelantar a los fronterizos y Ángel Zaldívar igualó para Juárez.

El atacante tapatío llegó así a nueve goles con la escuadra fronteriza, colocándose como el cuarto máximo anotador en la historia del club, solo por detrás de Darío Lezcano con 31, Gabriel Fernández que marcó 12 y Diego Rolán que hizo 12.

El partido se disputará el jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Caliente, donde intentarán aprovechar su localía y mantener una racha de 12 partidos consecutivos anotando, marca que no lograban desde la temporada 2015-2016.

Por su parte, el Estadio Hidalgo será testigo del enfrentamiento entre Pachuca y Pumas, programado para el mismo jueves a las 19:00 horas. En la Jornada 2, los Tuzos ya dieron muestra de su poder ofensivo al imponerse 3-2 en Ciudad Universitaria con goles de Alán Bautista, Jhonder Cádiz y Gastón Togni, una hazaña que no conseguían desde el Apertura 2004.

El conjunto hidalguense también acumula dos victorias seguidas sobre los universitarios, algo que no ocurría desde 2019, y buscará ratificar su dominio.

Con estos duelos, arranca una fase vibrante donde la intensidad, la estrategia y el corazón definirán quiénes siguen con vida en la lucha por el título del fútbol mexicano.