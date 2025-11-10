Lair promete que las Diablas seguirán trabajando tras eliminación de la liguilla

Toluca, Méx.– Tras la eliminación del Toluca Femenil en los Cuartos de Final ante Chivas, el Director Técnico Patrice Lair reconoció el esfuerzo de su plantel y adelantó que el trabajo continuará con el objetivo de fortalecer al equipo en el aspecto técnico y reforzarlo para el próximo certamen.

El estratega francés se mostró autocrítico con el desempeño del conjunto escarlata, al señalar que el equipo mostró orden y carácter, pero aún debe alcanzar un mejor nivel de ejecución con el balón. En ese sentido, subrayó que una de las claves para competir al más alto nivel será la precisión y la toma de decisiones en los momentos clave del juego.

Además, lamentó que una jugada en el primer tiempo no fuera revisada con tecnología arbitral, lo que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. “Creo que nuestro equipo se tiene que reforzar técnicamente. Hoy lo hicimos bastante bien pero sí que faltó un poco de técnica, pero también creo que hay penalti sobre Eugenie Le Sommer y es triste que el VAR no funcione”, expresó el técnico.

Lair consideró que algunos factores anímicos también influyeron en el resultado, ya que varias jugadoras enfrentaban por primera vez una Liguilla con el Toluca. Aun así, el entrenador destacó la actitud del grupo y la importancia de mantener la unión y el compromiso hacia el siguiente torneo. “Nos faltaron algunos detalles porque hay jugadoras que no estuvieron en su forma máxima. En el futbol la suerte se provoca, y nos faltó un poco”, señaló.

Pese a la eliminación, el técnico europeo hizo un balance positivo de su primer torneo al frente de las Diablas, resaltando la evolución mostrada y la proyección del futbol femenil mexicano, en el que confía seguir contribuyendo con trabajo y constancia.