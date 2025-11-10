México va por una cita histórica en Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Ciudad de México.- Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) abanderó este lunes a la selección mexicana que competirá del 15 al 26 de noviembre en los XXV Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, que se llevarán a cabo en Japón.

México participará en el certamen cuatrienal que reunirá a más de 3 mil deportistas, de 80 países, con ocho disciplinas: atletismo, judo, taekwondo, lucha grecorromana, voleibol de sala varonil, golf, futbol y natación.

Al acto se dieron cita María Eugenia Rivera Lara, presidenta de la Federación Mexicana de Deportes para Sordos (FEMEDESOR); Luis Alberto Rivera Morales, subdirector de Calidad para el Deporte de la CONADE; Xóchitl García Méndez, secretaria técnica de la FEMEDESOR y Juan Pablo Flores Fonseca, deportista destacado de voleibol sala.

“Me llena de orgullo acompañarlos el día de hoy, abanderarlos, que lleven el uniforme, que tengan en sus hombros el gran compromiso de llevar a México, su país, a competir hasta Tokio”, declaró Rommel Pacheco ante deportistas, autoridades e invitados especiales que se dieron cita en las instalaciones de Villas Tlalpan CONADE.

“Ustedes representan ese México imparable, que no se deja, que lucha, que trabaja todos los días y les puedo decir que ustedes son más, porque se sobreponen a más dificultades que un deportista convencional y que inspiran a miles de niñas y niños a salir adelante”, resaltó el director general de la CONADE, quien deseó el mayor éxito a los deportistas y les expresó en lenguaje de señas que “el deporte transforma vidas”.

La judoca, medallista de oro de Juegos Sordolímpicos, en las ediciones de Samsum 2017 y Caixas 2022, María Isabel Huitrón Ángeles fue la abanderada, mientras que la escolta de honor estuvo integrada por Brenda Sánchez de taekwondo, Freya Danae Nieves, de atletismo, Hansel González de voleibol sala, Donovan Hernández de voleibol sala y Lourdes Ponce de atletismo.

A nombre de los deportistas, Juan Pablo Flores agradeció a Rommel Pacheco por “hacer realidad este sueño” y recordó a sus compañeros “somos los mejores del deporte para sordos de México y debemos representar dignamente a nuestro país”.

María Eugenia Rivera agradeció el apoyo y la confianza del director de la CONADE, para los deportistas que asistirán a este certamen y aseguró que “esta selección hará historia en Tokio, algo que será muy significativo porque se cumplen 60 años del movimiento sordolímpico en México”, ya que buscará superar el máximo de medallas para el país en estas justas.

México logró su mejor actuación en los Juegos Sordolímpicos en la edición pasada, Caxias Do Sul, Brasil 2022, en la que consiguió tres preseas: dos de oro y una de plata. El total de medallas ganadas históricamente por México, hasta el momento, es de nueve: tres de oro, tres de plata y tres de bronce.