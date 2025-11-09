La voz infantil y juvenil guía decisiones públicas: INE EdoMéx

Toluca, Méx.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México continúa con la devolución de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, un ejercicio que permitió a niñas, niños y adolescentes expresar su percepción sobre temas relacionados con su entorno familiar, escolar, comunitario, el cuidado del medio ambiente y la prevención de adicciones.

En la entidad mexiquense participaron 1 millón 664 mil 482 votantes, de los cuales 829 mil 645 fueron niñas, 805 mil 300 fueron niños y 16 mil 961 se identificaron fuera del esquema binario de género.

Como parte de la fase 7 de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, las 40 Juntas Distritales Ejecutivas del INE en el Estado de México visitan los planteles escolares donde se instalaron casillas durante la consulta, con el objetivo de devolver los resultados a las y los participantes, reforzando así el mensaje de que su voz tiene impacto en la vida colectiva y sus opiniones serán tomadas en cuenta.

En este marco, personal de la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jilotepec visitó la escuela primaria “Isidro Fabela” del mismo municipio, donde presentaron las principales preocupaciones manifestadas por las y los participantes según su rango de edad, los ejes temáticos prioritarios y ejemplos de posibles líneas de acción institucional.

Hasta el 23 de octubre de 2025, se han realizado 250 acciones de devolución de resultados en todo el Estado de México, distribuidas de la siguiente manera:

27 en preescolar

75 en primaria

88 en secundaria

57 en nivel medio superior

2 en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

1 en otra institución

Cabe destacar que cada Distrito Electoral Federal tiene previsto realizar al menos 10 acciones de devolución, con el propósito de fortalecer el ejercicio del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se pone a disposición del público la cápsula informativa del ejercicio de devolución de resultados, donde se muestran testimonios, actividades y las principales reflexiones generadas durante las visitas escolares. Puedes consultarla en el siguiente enlace.

Te invitamos a consultar los resultados completos de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 en la siguiente dirección electrónica.

Con estas acciones, el INE Estado de México reafirma su compromiso como facilitador del derecho a la participación y como vínculo entre las expresiones de la niñez y adolescencia y las decisiones públicas.

Para mayores informes ingresar a nuestras redes sociales INE Estado de México y @INEedomex.