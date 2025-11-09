Horacio Duarte destaca compromiso de la diputada Zaira Cedillo en el oriente del EdoMéx

Ecatepec, Méx.- El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, acompañó a la diputada Zaira Cedillo Silva en la presentación de su Primer Informe de Actividades Legislativas, destacando su compromiso con la igualdad de género, la justicia social y la recuperación de infraestructura en el oriente del estado.

Durante el evento que reunió a más de 10 mil personas, Horacio Duarte reconoció a Zaira Cedillo como una legisladora cercana a la ciudadanía, presente “en el barrio, en la escuela, en la plaza y en la reunión vecinal”, y subrayó que representa la visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de más territorio y menos escritorio.

El secretario general de Gobierno celebró el relevo generacional en el oriente del Estado de México y ratificó el apoyo del gobierno estatal para continuar con lo que denominó el “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” en Ecatepec. En este sentido, destacó que la diputada representa la voz de las mujeres jóvenes en el Congreso local y ha impulsado iniciativas clave para la justicia y el bienestar colectivo.

Entre los logros legislativos de Cedillo Silva, Duarte Olivares resaltó su papel como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, donde coordinó la despenalización del aborto y promovió reformas para combatir el robo de agua, defendiendo este recurso como un bien público. También valoró el impacto de la Operación Caudal, que garantiza el suministro de agua en diversas colonias de Ecatepec gracias a la coordinación entre la gobernadora Delfina Gómez y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la diputada Zaira Cedillo agradeció el acompañamiento del secretario general y reafirmó su compromiso con la agenda legislativa de la Gobernadora, incluyendo la aprobación del presupuesto estatal y la continuidad de las obras de recuperación urbana en Ecatepec y el oriente del estado.

Durante su informe, Zaira Cedillo Silva destacó diversas acciones de impacto social como la “Jornada de Regreso a Clases”, realizada en 22 colonias, benefició a más de 3 mil niñas y niños con 10 mil servicios gratuitos de salud, documentación e imagen, generando ahorro familiar significativo. Asimismo, presentó reformas para garantizar la educación sexual integral, acompañamiento a personas gestantes, y la tipificación de la violencia química o ácida como delito grave.

La diputada también informó sobre las “Jornadas de Justicia para Todos”, realizadas en coordinación con el Instituto de la Defensoría Pública y la Secretaría de Salud estatal, a través de las cuales más de 1,500 personas recibieron atención médica y representación legal gratuita, logrando incluso la primera amnistía en Ecatepec.

Cedillo Silva reafirmó su compromiso de trabajar desde el territorio y desde el Congreso local, promoviendo políticas públicas orientadas a la paz, la inclusión, la igualdad y el bienestar de los mexiquenses, bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al evento asistieron también Martha Azucena Camacho Reinoso, presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México; Faustino De La Cruz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec; integrantes del gabinete ampliado del gobierno estatal, así como diputadas y diputados federales y locales.

Con este informe, la diputada Zaira Cedillo consolidó su perfil como legisladora de territorio, reafirmando su compromiso con la ciudadanía y las políticas de inclusión y desarrollo del Estado de México.