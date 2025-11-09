Reciben apoyos por desempleo habitantes de la zona oriente del EdoMéx

Ixtapaluca, Méx.- El Gobierno mexiquense, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó la segunda fase del Programa “Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025”, en la que se entregaron 818 tarjetas de apoyo a beneficiarios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y Valle de Chalco, quienes podrán acceder a los recursos económicos.

El evento fue encabezado por el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, quien destacó el compromiso de la mandataria estatal de poner siempre en el centro de la política pública a quienes más lo necesitan, mediante programas sociales que no están condicionados y son transparentes.

“El poder sólo tiene sentido cuando se utiliza para servir al pueblo. Perder el empleo no solo representa una pérdida económica, también afecta la salud emocional y la tranquilidad familiar; por eso el Programa de Apoyo al Desempleo para el Bienestar busca acompañarlos, aliviar una parte de esa carga y abrir una puerta a nuevas oportunidades laborales”, destacó el Secretario.

Acompañado del Presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, el funcionario estatal indicó que el Gobierno del Estado de México destinó en 2025 para este programa una inversión de 52 millones de pesos, lo que representa un incremento del 14 por ciento respecto al año anterior. Con ello, dijo, se beneficiará a 8 mil 074 mexiquenses en situación de desempleo.

Finalmente, informó que la última entrega masiva de tarjetas se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre en el municipio de Ecatepec y que a partir del día 14 de noviembre se realizará la primera dispersión económica de 3 mil pesos.

La Secretaría del Trabajo informó que las tarjetas no pudieron ser recogidas en los tres eventos programados, serán entregadas en las 10 Oficinas Regionales de Empleo.