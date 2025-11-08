Es vinculado a proceso sujeto investigado por homicidio dentro de un anexo de AA

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso en contra de Baruch Gamaliel “N” por su posible intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre que se encontraba internado en un centro de rehabilitación doble AA, ubicado en Ecatepec.

Los hechos ocurrieron el 10 de enero del 2023, la víctima se encontraba al interior de un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos ubicado en la Colonia Jardines de Santa Clara, momento en el que el hoy detenido, en compañía de cuatro sujetos más lo comienzan a golpear, dándole de patadas y puñetazos en el cuerpo hasta que logró zafarse y correr.

Al dirigirse hacia la planta baja del inmueble fue alcanzado nuevamente por uno de sus agresores, quien continuó con la agresión, hasta que la víctima perdió la vida.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos el Agente del Ministerio Público inició con la investigación correspondiente que permitió identificar a Baruch Gamaliel “N” como uno de los presuntos implicados en estos hechos, por lo que se solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Baruch Gamaliel “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec a disposición de la Autoridad Judicial, quien tras analizar los datos recabados y aportados por la Fiscalía determinó su vinculación a proceso, medida cautelar la prisión preventiva y fijó un plazo para el cierre de investigación complementaria de dos meses.