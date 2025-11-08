Dictan a 18 años a hombre por robo violento de repartidor en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, logró acreditar ante una Autoridad Judicial la responsabilidad de Ignacio Gómez Ponce en el delito de robo de vehículo con violencia, por lo que le fue dictada una sentencia de 18 años de prisión.

De acuerdo a la investigación, el pasado 7 de octubre de 2024, la víctima, un masculino, quien se desempeñaba como repartidor de alimentos por aplicación, viajaba a bordo de su motocicleta Bajaj, modelo 2023, y al detenerse en calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú, en Tlalnepantla, es abordado por el ahora sentenciado, quien lo amenaza con un arma de fuego, para desapoderarlo de la unidad, instantes después arriba otro sujeto, quien lo obliga a entregarle todas sus pertenencias; acto seguido Ignacio Gómez Ponce se sube al vehículo y huye del lugar, en tanto que el segundo activo lo amenaza y le exige retirarse del sitio.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos actos, el Agente del Ministerio Público inició las investigaciones que permitieron identificar a Ignacio Gómez Ponce como uno de los intervinientes en estos hechos, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada.

Al conocer de las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de México, el Juez de la causa decretó la responsabilidad penal de este sujeto en el delito de robo de vehículo con violencia, por lo que lo sentenció a 18 años, 11 meses y 7 días de prisión y le impuso el pago de una multa de 6 mil 79 pesos.

