Diablos y Águilas buscan cerrar con triunfo la fase regular

Toluca, Méx.- El Estadio “Nemesio Diez “será escenario de un partido con sabor a liguilla. Este sábado 8 de noviembre, a las 19:00 horas, el Club América visitará al Deportivo Toluca en la última jornada del torneo Apertura 2025, encuentro que definirá posiciones y podría cambiar el rumbo de la clasificación general.

Por su parte, el Deportivo Toluca también suma 34 unidades y se mantiene en la pelea directa por los primeros puestos. Los Diablos Rojos vienen de empatar sin goles ante Atlas y buscarán aprovechar su condición de local para cerrar la fase regular con una victoria frente a su afición.

El conjunto azulcrema llega con la mira puesta en cerrar fuerte el torneo. Ubicado en el tercer lugar con 34 puntos, el cuadro dirigido por André Jardine presume un rendimiento sólido con diez victorias, cuatro empates y solo dos derrotas. Su ataque se mantiene entre los más efectivos de la competencia, con 33 goles a favor, mientras que su defensa ha permitido únicamente 16. En su más reciente compromiso, América superó 2-0 al León en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Es un partido importante, vamos con hambre, motivación y la claridad de que el torneo no termina aquí. Hay que equilibrar todos los aspectos”, declaró André Jardine en conferencia de prensa previa al duelo.

El historial reciente entre ambos equipos muestra un balance parejo: dos triunfos por bando y un empate en los últimos cinco enfrentamientos. Con ese antecedente y el orgullo en juego, se espera un duelo intenso y lleno de emociones en la capital mexiquense.

El silbatazo inicial marcará más que el cierre de una jornada: será la antesala de la Liguilla, donde ambos clubes buscan reafirmar su condición de favoritos.