COMUNA atiende mediante faenas obras necesarias en comunidades de Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, inició junto con las y los vecinos en Rincón Verde, Izcalli Chamapa, San Antonio Zomeyucan, Santiago Tepatlaxco y Las Huertas 3ra. Sección, la repavimentación en su primera etapa de la calle Corregidora, entre la calle Moctezuma y la calle Cuauhtémoc, de la colonia Valle Dorado.

Para ello, se iniciarán los trabajos de demolición, recolección de cascajo y se construirán losas de concreto con malla electro soldada, con espesor de 15 cm, para su óptimo rendimiento. En la calle Corregidora de la colonia Valle Dorado, se llevó a cabo la 6ta. obra del programa La COMUNA.

El alcalde destacó que, con este programa, se busca atender los rezagos históricos de las colonias mediante faenas comunitarias, donde los propios vecinos aportan la mano de obra voluntaria y el ayuntamiento suministra los insumos necesarios para realizar estas acciones.

Para realizar estos trabajos, el gobierno municipal entregará cemento, arena y grava, y se trasladará maquinaria como retroexcavadora y motoconformadora, para la realización de los trabajos. También se ofrecerá asistencia y acompañamiento técnico en todo momento, para reforzar estos lazos de gestión y de integración comunitaria entre vecinos y gobierno.

Con esta 6ta obra de la COMUNA, para rehabilitar espacios públicos mediante la participación ciudadana, a través de la Dirección de Obras Públicas, en presencia de servidores públicos municipales y de autoridades auxiliares de la colonia Valle Dorado, el alcalde comentó que, apela nuevamente a esa reserva de valores, a esa organización vecinal, a esa conciencia social, para poder ir reconstruyendo esta comunidad.

En una cuarta intervención, en Santiago Tepatlaxco, el alcalde señaló que se planea tener una obra de la COMUNA por cada barrio de acuerdo a las necesidades de mayor relevancia que las y los vecinos determinen.

En esta comunidad, subrayó: “Somos el primer Gobierno Municipal que se mete a rehabilitar vialidades importantes con el Gobierno del Estado de México, lo que queremos es hacer, lo mismo para Tepatlaxco con técnicas que se aprovechen, que se pueda poner este reciclado de asfalto, esto nos permite tener mejores condiciones para todas y todos los habitantes”.

A las y los vecinos se les entregaron materiales de construcción, 21 toneladas de cemento, 6 m3 de arena y 6 m3 de grava para repavimentar la calle Escalera, que beneficiará a 500 personas que utilizan esta vía para sus trayectos diarios.

En presencia del comisariado Ejidal, Raúl Joaquín de la Cruz, autoridades auxiliares del Barrio La Lomita, Barrio Xido, Barrio Buenavista, el alcalde Isaac Montoya, reconoció el trabajo colaborativo que se tiene con el gobierno de Jilotzingo con quien se comparte la visión de mejorar la calidad de vida de ambos municipios.

La Dirección de Servicios Públicos, en Santiago Tepatlaxco, realizó limpieza en los diferentes barrios para atender la solicitud de vecinas y vecinos, también se repararon 70 luminarias, de igual forma se aplicó asfalto incluyendo la avenida principal en conjunto con el municipio de Jilotzingo. También se realizó balizamiento, clareo de árboles, entre otros trabajos.

En Las Huertas 1ra Sección, la calle Pensamiento de Las Huertas 1ra Sección, será renovada y rescatada a través del programa la COMUNA, el gobierno municipal aportará cemento, arena, grava y materiales para la construcción de la calle, y por su parte los vecinos de este lugar aportarán los trabajos de mano de obra, con ello, se reforzarán los lazos de gestión la comunidad y el gobierno.

COMUNA llegará también a Las Huertas, la Universal, Loma Colorada 2ª Sección, Ampliación Los Remedios, Las Huertas 3ra Sección, donde se trabajará con losas de 15 cm de espesor en el camino que usan a diario los vecinos.