Todo listo para la Carrera Soriana Híper 5-10K Metepec 2025

Metepec, Méx.- Con el firme propósito de promover el deporte y la convivencia familiar, fue presentada la primera edición de la Carrera Soriana Híper 5-10K Metepec 2025, que se celebrará el domingo 16 de noviembre a partir de las 7:00 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta la tienda Soriana Híper Metepec.

Durante la presentación, Emilio Yamín Faure, coordinador general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM), destacó la relevancia de esta competencia para fomentar estilos de vida saludables. “Estamos seguros de que será un evento exitoso, con excelentes premios y una organización de primera. Para nosotros es un gusto apoyar actividades que motiven a las familias a activarse físicamente”, expresó.

La justa atlética contará con categorías libres en ramas varonil y femenil, tanto en 5 como en 10 kilómetros. Los tres primeros lugares recibirán atractivos premios en especie como pantallas, bocinas y despensas. Además, todos los corredores podrán participar en una gran rifa que incluirá como premio principal una motocicleta o una pantalla de 86 pulgadas.

El costo de inscripción será de $350 pesos, que incluye una playera dry fit, número de competidor, bolsa ecológica, medalla conmemorativa e hidratación en ruta y meta. La ruta trazada contempla avenidas como Juárez, Leona Vicario, Morelos y Paseo Afrodita, formando un circuito de 5 kilómetros, mientras que los participantes del 10K darán dos vueltas.

Por su parte, Daniel Sánchez Domínguez, gerente de Soriana Híper Metepec, invitó a la ciudadanía a formar parte de este encuentro deportivo. “Queremos que todos se sumen, en familia o con amigos. Será una gran experiencia para la comunidad”, comentó.

También estuvieron presentes Lourdes Fernández, coordinadora general de la carrera; José Luis Pelayo Naranjo, gerente de Dormimundo Metepec, y el influencer local Hache, quienes refrendaron su apoyo a esta iniciativa que promete convertirse en una nueva tradición para los corredores del Valle de Toluca.