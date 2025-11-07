Arranca con éxito la XVIII Convención Internacional Motorrad 2025

Toluca, Méx.- La pasión por el motociclismo se hizo sentir con el arranque oficial de la XVIII Convención Internacional Motorrad 2025, evento avalado por la Motorrad Federación de México y organizado por el Motoclub Doble Propósito A.C., que congrega a más de 300 pilotos provenientes de diversos estados del país, así como de Polonia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos.

El encuentro, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre, tiene como objetivo promover la cultura del motociclismo responsable, la seguridad vial y el turismo deportivo, además de fortalecer la unión entre los 24 clubes afiliados a la Federación. Durante la convención, los participantes recorrerán distintas rutas del Estado de México, incluyendo Sultepec y Valle de Bravo, donde se realizarán actividades de labor social.

En el primer día de ruta, los motociclistas se dirigieron hacia la reserva nacional de La Marquesa, donde disfrutaron de un ambiente de adrenalina y camaradería. En el kartódromo La Sabaneta se desarrolló una exhibición del equipo internacional de acrobacia de tránsito de la Ciudad de México, así como un “track day” que permitió a los pilotos vivir la experiencia de rodar en un entorno seguro y controlado.

Demetrio López Linaldi, secretario del Motoclub Doble Propósito, destacó que el evento busca fomentar la responsabilidad entre los mototuristas. “Queremos que esta convención sea un espacio para disfrutar y aprender, pero sobre todo para rodar seguros. Esa es nuestra filosofía”, expresó.

Las actividades continuaron con un evento cultural en la Plaza González Arratia de Toluca, donde los asistentes degustaron las tradicionales enchiladas de San Buenaventura en un ambiente de fiesta y fraternidad. Este viernes, la caravana Motorrad emprenderá su ruta hacia Sultepec, en la segunda jornada de esta gran convención internacional.