México llega a 59 medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Chile.- La selección mexicana que compite en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 alcanzó la cifra de 59 preseas en el medallero general de la justa continental, luego de acumular 23 preseas de oro, 20 de plata y 16 de bronce, tras concluir la última jornada del para atletismo.

México logró una buena jornada en el tercer día de competencias de para atletismo, en el que consiguió una cosecha de 25 medallas más, de las cuales ocho fueron oros, once platas y seis bronces.

Entre los resultados más destacados, México se llevó el podio completo, en la final de 400 metros plano femenil T11-T12, por cuenta de la queretana Victoria de Jesús García Vargas quien ganó el oro, Karla Natalia Pérez Pérez de Querétaro quien sumó la plata y la poblana Sophia Guadalupe Martínez Toribio, que se llevó el bronce.

Por su parte, el guanajuatense Cristian Alarcón Aguirre concluyó como tricampeón parapanamericano, luego de conquistar los metales dorados en 200m y 400m planos T38, que se sumaron a la medalla de oro en 100m T38, que ganó anteriormente.

Con estos resultados, México se mantiene en el tercer lugar del medallero general del certamen, sólo debajo de Brasil que cuenta con 31 oros y Colombia que suma 29 doradas. Sin embargo, en número total de preseas, la selección nacional supera a la brasileña que acumula 54 y a la colombiana que llegó a 49.