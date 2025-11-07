Refuerzan ordenamiento contra comercio informal en Toluca

7 noviembre, 2025

Toluca, Méx.- Para garantizar el orden, la movilidad y seguridad en los espacios públicos, el Gobierno municipal a través de las Direcciones Generales de Gobierno, Seguridad y Protección, llevó a cabo el operativo de reordenamiento en diferentes puntos de la ciudad.

En la acción participaron 18 inspectores y 60 elementos de la policía municipal, quienes realizaron recorridos en las zonas de la Terminal, Mercado Juárez, Paseo Tollocan, así como en el centro histórico.

Durante la intervención se aseguraron diversos artículos perecederos y eléctricos, los cuales serán devueltos a sus propietarios una vez que cubran el pago de la sanción correspondiente por realizar acciones comerciales en la vía pública sin autorización.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente de ordenamiento del espacio público impulsada por el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, orientada a fortalecer la convivencia, la seguridad y la legalidad en beneficio de toda la ciudadanía.

Es de recordar a la ciudadanía el llamado del alcalde a las personas dedicadas al comercio informal a regularizar su situación y sumarse al orden establecido, pues previamente han sido notificadas sobre la prohibición de instalarse en la vía pública y obstruir banquetas, ya que estas acciones afectan la movilidad peatonal, la seguridad y la imagen urbana de la capital mexiquense.