Detienen a dos sujetos en Toluca, distribuían droga en moto robada

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron a dos hombres por su probable participación en el delito de robo de motocicleta, con la cual realizaban presunta distribución de droga en la delegación de San Pedro Totoltepec.

El reporte oficial, señala que los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando sorprendieron a los sospechosos desvalijando una motoneta Italika Vitalia 150, color azul, en la esquina de las calles De La Palma e Independencia.

Los sujetos, identificados como Brayan Eduardo “N”, de 32 años, y Heder “N”, de 37, no pudieron acreditar la propiedad del vehículo.

Durante una inspección preventiva, los oficiales hallaron entre sus pertenencias 100 bolsas pequeñas con hierba verde y seca con características de marihuana.

Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos (OCRA), dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se definirá su situación jurídica por presuntos delitos contra la salud y robo de vehículo.

Mientras que, la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana de Toluca informó que los operativos son permanentes en todas las delegaciones a fin de inhibir cualquier delito.