Lerma vivirá su 3ª Carrera del Primer Serial: deporte, naturaleza y comunidad

Lerma, Méx.- Con el objetivo de fomentar la activación física y fortalecer el sentido de comunidad, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Lerma (IMCUFIDE), en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, anunció la realización de la 3ª Carrera del Primer Serial Lerma, que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre a partir de las 8:00 de la mañana en el Llano de los Negros, Concepción Xochicuautla.

El evento contará con rutas de 3, 5 y 10 kilómetros, en formato trail, ideales para los amantes del deporte al aire libre. La carrera se perfila como una de las más esperadas de la región por su entorno natural y su espíritu de inclusión, ya que podrán participar desde corredores experimentados hasta familias completas que opten por la caminata de 3K.

En esta edición, los atletas recibirán la medalla “R”, correspondiente a la tercera etapa del Primer Serial Lerma, compuesto por cinco carreras que forman la palabra “LERMA”. Las próximas fechas están programadas para el 22 de febrero y el 3 de mayo de 2026, consolidando así una dinámica que ha motivado a decenas de corredores mexiquenses a seguir el serial completo.

Las categorías disponibles en los 10K son Juvenil (15 a 25 años), Libre (26 a 39), Máster (40 a 49) y Veteranos (50 años y más). En tanto, los 5K contarán con categoría única. Además, habrá una atractiva bolsa de premiación de más de 24 mil pesos repartida entre ambas distancias.

El kit del corredor incluye playera oficial y medalla conmemorativa, con entrega los días 21 y 22 de noviembre en el Módulo Deportivo Lerma. Las inscripciones ya están abiertas en las Albercas Municipales de Lerma y en la Dirección General del IMCUFIDE, con fecha límite al 19 de noviembre o hasta agotar los 600 lugares disponibles.

La 3ª Carrera del Primer Serial Lerma promete ser una experiencia deportiva inolvidable donde la meta no solo será correr, sino disfrutar el entorno, compartir en comunidad y reafirmar que en Lerma, el deporte los une.