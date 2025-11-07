Choque entre dos autobuses deja varios pasajeros con golpes en Toluca

Toluca, Méx.- Un accidente entre dos unidades del transporte público se registró la tarde de este viernes sobre la avenida Jesús Carranza, en el cruce con General Pardiñas, en la colonia Moderna de la Cruz, en Toluca.

Los vehículos involucrados pertenecen a las líneas Colón Nacional y ATR. De acuerdo con testigos, el conductor de la unidad de la línea ATR habría ignorado una señal de alto, lo que provocó el impacto entre ambos autobuses en una zona de alta afluencia vehicular.

Algunos pasajeros resultaron con golpes leves y crisis nerviosa, por lo que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar. Las autoridades informaron que no hubo personas heridas de gravedad ni traslados a hospitales.

Elementos de la Policía Municipal de Toluca acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de las unidades, con el fin de restablecer la circulación, que permaneció afectada durante varios minutos.

Las autoridades exhortaron a los conductores del transporte público a respetar los señalamientos viales y conducir con precaución, especialmente en avenidas con alto tránsito y cruces peligrosos como el de Jesús Carranza y General Pardiñas.