Huixquilucan ofrece descuentos predial y agua por “Buen Fin”

Huixquilucan, Méx.- El Gobierno de Huixquilucan se une a la iniciativa nacional del “Buen Fin 2025”, con descuentos en multas y recargos a contribuyentes rezagados en el pago del servicio de agua potable e impuesto predial, descuentos que van del 50 y cien por ciento, respectivamente, los cuales estarán vigentes del 10 al 17 de noviembre.

Para el servicio de agua potable, los deudores podrán hacer trámites del 10 al 15 de noviembre, para el caso del impuesto predial; con condonaciones de entre 50 y cien por ciento, respectivamente.

Contreras Carrasco, señaló que, como cada año, Huixquilucan se suma a esta campaña comercial, con la finalidad de que los ciudadanos que, por alguna razón presentan rezagos, puedan aprovechar estos beneficios fiscales para ponerse al corriente en sus pagos, de una manera fácil y accesible.

“Invitamos a la población a conocer y aprovechar los descuentos en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable que se estarán aplicando en los próximos días, y los cuales van dirigidos a los contribuyentes que tengan retrasos en el pago de estos servicios para que puedan ponerse al corriente.

Estas acciones, que se realizan a través de la Tesorería Municipal y Aguas de Huixquilucan, tienen el propósito de seguir mejorando los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía”, afirmó la alcaldesa.

La alcaldesa informó que, por unanimidad de votos, el Cabildo aprobó la condonación de hasta el cien por ciento en multas, gastos de ejecución y recargos generados y sus diferencias por alta de construcción del año 2025 y anteriores, a favor de los contribuyentes con rezago en el pago del impuesto predial; beneficios que estarán vigentes del lunes 10 al sábado 15 de noviembre.

Dicho acuerdo contempla condonaciones y beneficios en predios de uso de casa habitación, así como en terrenos baldíos, conforme a los siguientes términos y condiciones:

Cien por ciento de condonación sobre los accesorios legales derivados del impuesto predial a inmuebles de uso y destino habitacional, y hasta 80 por ciento sobre los accesorios legales a terrenos baldíos, cuyo valor catastral sea igual o menor a 20 millones de pesos.

Cien por ciento de condonación sobre los accesorios legales de las diferencias del impuesto predial, cuyo valor catastral sea igual o menor a 20 millones de pesos con uso y destino habitacional.

En el caso del impuesto predial, el horario de atención será de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas; viernes, de 9:00 a 15:00 horas; y el sábado 15 de noviembre, únicamente habrá servicio en la oficina de Jesús del Monte, #271, Fresko, de 9:00 a 12:00 horas.

Para mayor información, se puede consultar la página del Gobierno de Huixquilucan www.huixquilucan.gob.mx, así como las redes sociales oficiales o, bien, a través de WhatsApp, al número (56) 1841 2733.

En tanto, Aguas de Huixquilucan también se suma al “Buen Fin 2025” con descuentos en multas y recargos de hasta 50 por ciento, que los contribuyentes con rezago en el pago de este servicio podrán aprovechar del lunes 10 al lunes 17 de noviembre, para que puedan liquidarlo sin que se vea afectado su bolsillo.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al número telefónico 55 5413 4822 o bien ingresar a la página oficial www.sah.gob.mx.